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Саакашвили в грузинской тюрьме голодает восьмой день. Адвокат заявил, что он похудел на 12 кг

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Саакашвили был задержан 1 октября
Саакашвили был задержан 1 октября
Фото: EPA

Глава Исполкома реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, потерял более 12 кг за время голодовки. Об этом журналистам 8 октября сообщил его адвокат Бека Басилая, пишет Interpressnews.

Саакашвили голодает восьмой день.

Адвокат отметил, что состояние здоровья политика "постепенно начнет ухудшаться, если уже не ухудшилось", но "морально он бодр".

Басилая также рассказал, что было подано заявление в пенитенциарную службу, чтобы Саакашвили осмотрел его личный врач, но ответа защита политика пока не получила.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, голодовка, адвокат, задержание Саакашвили в Грузии
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