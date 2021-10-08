Саакашвили в грузинской тюрьме голодает восьмой день. Адвокат заявил, что он похудел на 12 кг

Саакашвили голодает восьмой день.

Адвокат отметил, что состояние здоровья политика "постепенно начнет ухудшаться, если уже не ухудшилось", но "морально он бодр".

Басилая также рассказал, что было подано заявление в пенитенциарную службу, чтобы Саакашвили осмотрел его личный врач, но ответа защита политика пока не получила.