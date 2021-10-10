Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 10-й день. На его странице в Facebook появилось видео, записанное в лесу на западе Грузии

Как пишет грузинское издание SOVA, Саакашвили на этом видео рассказывает, что ролик записан в одном из лесов на западе Грузии, и говорит, что попал в Грузию "через третью страну".

"После того, как я узнал, что [экс-премьер Грузии Бидзина] Иванишвили отправил [премьер-министра страны Ираклия] Гарибашвили в Азербайджан и Армению, чтобы мой самолет, на котором я собирался прибыть ночью второго числа, перенаправить в другие страны, якобы в грузинских аэропортах плохая погода. Я решил попасть в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран", – рассказал он.

Саакашвли 1 октября объявил голодовку в грузинской тюрьме, так как считает себя политическим заключенным. Он не согласен с выдвинутыми обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Он не один раз говорил, что не намерен прекращать голодовку. За первые восемь дней политик, по словам адвоката, похудел на 12 кг.

8 октября Саакашвили посетил его личный врач Николоз Кипшидзе. По словам Кипшидзе, у экс-президента началась анемия, хоть внешне он и выглядит нормально. Врач рассказал, что Саакашвили согласился пить натуральные соки, но у него закончились деньги, выделенные на месяц, и купить другие продукты в тюремном магазине он не может. По словам Кипшидзе, состояние здоровья политика будет ухудшаться.