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Саакашвили голодает девятый день. Врач говорит, что у политика анемия и он начал пить соки

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За время голодовки Саакашвили потерял 12 кг
За время голодовки Саакашвили потерял 12 кг
Фото: EPA

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили уже девятый день продолжает голодовку. 8 октября политика посетил его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает канал TV Pirveli.

Как отмечает телеканал, адвокаты 48 часов пытались разрешить Кипшидзе навестить Саакашвили в 12-й исправительной колонии в Рустави.

После визита к Саакашвили врач рассказал, что хоть внешне политик и выглядит нормально, но у него началась анемия, отмечает TV Pirveli. Пока что Кипшидзе не видит необходимости в лечении Саакашвили, однако со следующей недели ему станет хуже, если не прекратить голодовку.

Врач также отметил, что экс-президент Грузии начал пить натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может, сообщает "Эхо Кавказа".

Как пояснил Кипшидзе, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан.

Днем ранее адвокат Саакашвили говорил, что за время голодовки политик потерял 12 кг.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, голодовка, задержание Саакашвили в Грузии
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