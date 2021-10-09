Саакашвили голодает девятый день. Врач говорит, что у политика анемия и он начал пить соки

Как отмечает телеканал, адвокаты 48 часов пытались разрешить Кипшидзе навестить Саакашвили в 12-й исправительной колонии в Рустави.

После визита к Саакашвили врач рассказал, что хоть внешне политик и выглядит нормально, но у него началась анемия, отмечает TV Pirveli. Пока что Кипшидзе не видит необходимости в лечении Саакашвили, однако со следующей недели ему станет хуже, если не прекратить голодовку.

Врач также отметил, что экс-президент Грузии начал пить натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может, сообщает "Эхо Кавказа".

Как пояснил Кипшидзе, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан.

Днем ранее адвокат Саакашвили говорил, что за время голодовки политик потерял 12 кг.