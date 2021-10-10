Состояние Саакашвили ухудшилось. Его врач рассказал о редком заболевании крови у политика

По словам врача, Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.

По информации Кипшидзе, у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.