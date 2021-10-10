Саакашвили заявил, что его отношения с Ясько продолжаются "много месяцев", а все предыдущие – завершены

Саакашвили: Уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным Скриншот: Ліза Ясько / Facebook

Заявление политика, адресованное тем, "кто интересуется личной жизнью", опубликовали на его странице в Facebook.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Ранее официально об их разводе не сообщалось, но Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Рулофс отметила, что ролик был неожиданным для нее.

Экс-президент Грузии написал, что сейчас ведет "гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь".

"Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершено. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным. Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь. Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", – заявил он.

К заявлению прикреплено фото Саакашвили с Ясько. Нардеп говорила 2 октября, что их отношения продолжаются уже год, что она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили "не является до сих пор женатым".

5 октября Ясько прилетела в Грузию, 8 октября она сообщала в Facebook, что уже дважды посетила его в тюрьме.