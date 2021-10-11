Саакашвили в тюрьме голодает 11-й день, ему сложно ходить и говорить

По словам врача, еще несколько дней назад Саакашвили выглядел совсем иначе. Сейчас ему стало сложно ходить, немного трудно говорить.

Кипшидзе также уточнил, что хотя экс-президент Грузии заявил о голодовке 1 октября, фактически он ничего не ест уже 14–15 дней. Врач отметил, что по приезду в Грузию Саакашвили ему рассказал, что ничего не ел ни в дороге, ни в Батуми.

По словам врача, ситуацию с голодовкой осложняет то, что у Саакашвили есть редкое заболевание – талассемия крови – наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина.

В свою очередь Специальная пенитенциарная служба Грузии отмечает в Facebook, что жизненные показатели политика в норме: давление – 120/90; пульс – 90; сатурация – 97, глюкоза –101 мг/дл.