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Саакашвили в тюрьме голодает 11-й день, ему сложно ходить и говорить

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Саакашвили голодает с 1 октября
Саакашвили голодает с 1 октября
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, голодает уже 11 дней. Его врач Николоз Кипшидзе заявил о серьезных осложнениях здоровья политика, отмечает "Новости-Грузия".

По словам врача, еще несколько дней назад Саакашвили выглядел совсем иначе. Сейчас ему стало сложно ходить, немного трудно говорить.

Кипшидзе также уточнил, что хотя экс-президент Грузии заявил о голодовке 1 октября, фактически он ничего не ест уже 14–15 дней. Врач отметил, что по приезду в Грузию Саакашвили ему рассказал, что ничего не ел ни в дороге, ни в Батуми.

По словам врача, ситуацию с голодовкой осложняет то, что у Саакашвили есть редкое заболевание – талассемия крови – наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина.

В свою очередь Специальная пенитенциарная служба Грузии отмечает в Facebook, что жизненные показатели политика в норме: давление – 120/90; пульс – 90; сатурация – 97, глюкоза –101 мг/дл.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/4406782886064375

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка
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