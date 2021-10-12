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Саакашвили голодает уже 12 дней. Навестившая его мать не сумела отговорить сына от голодовки

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Саакашвили объявил о голодовке 1 октября
Саакашвили объявил о голодовке 1 октября
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже 12 дней находится на головке в грузинской тюрьме. 11 октября его в тюрьме навестила мать Гиули Аласания и сыновья – 26-летний Эдуард и 15-летний Николоз, сообщает "Новости-Грузия".

Мать Саакашвили сказала журналистам, что попросила сына прекратить голодовку, однако, он "не хочет об этом говорить".

Она добавила, что ее сын, скорее всего, голодает уже 15 дней, так как ничего не ел еще до попадания за решетку. Эту ж информацию ранее озвучивал врач политика Николоз Кипшидзе.

Аласания добавила, что сейчас Саакашвили выглядит "не как раньше". По ее словам, он "старается держаться бодрым и веселым, но это далеко не так".

Один из лидеров Единого национального движения Эка Херхеулидзе после встречи с Саакашвили рассказал, что врач тюремной администрации советовал политику использовать сахар в чае, от чего тот сперва отказался, отмечает TV Pirveli. Позже он согласился на одну чайную ложку меда и купил для этого пять банок меда по 50 мг. Однако после израсходования первой банки Саакашвили решил не есть мед дальше и отдал оставшиеся четыре банки администрации тюрьмы.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, Гиули Аласания
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