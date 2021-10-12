Саакашвили голодает уже 12 дней. Навестившая его мать не сумела отговорить сына от голодовки

Мать Саакашвили сказала журналистам, что попросила сына прекратить голодовку, однако, он "не хочет об этом говорить".

Она добавила, что ее сын, скорее всего, голодает уже 15 дней, так как ничего не ел еще до попадания за решетку. Эту ж информацию ранее озвучивал врач политика Николоз Кипшидзе.

Аласания добавила, что сейчас Саакашвили выглядит "не как раньше". По ее словам, он "старается держаться бодрым и веселым, но это далеко не так".

Один из лидеров Единого национального движения Эка Херхеулидзе после встречи с Саакашвили рассказал, что врач тюремной администрации советовал политику использовать сахар в чае, от чего тот сперва отказался, отмечает TV Pirveli. Позже он согласился на одну чайную ложку меда и купил для этого пять банок меда по 50 мг. Однако после израсходования первой банки Саакашвили решил не есть мед дальше и отдал оставшиеся четыре банки администрации тюрьмы.