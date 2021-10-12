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Бацман: Саакашвили каждый раз был рядом с Украиной, когда Украине было тяжело. И сегодня очень важно, чтобы мы помогли, когда тяжело ему

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Алеся Бацман: Он ведь пожертвовал сейчас собой ради цели. Понимая, что с ним может быть там что угодно, он едет в Грузию
Алеся Бацман: Он ведь пожертвовал сейчас собой ради цели. Понимая, что с ним может быть там что угодно, он едет в Грузию
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 12 дней находится на голодовке в грузинской тюрьме, готов ради большой цели пожертвовать собой, заявила в эфире телеканала "Украина 24" главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Журналистка пришла на эфир в футболке с надписью Free Misha и призвала всех поддержать Саакашвили.

"Потому что он всем нам показал на своем примере, что нет ничего невозможного, и если у тебя есть воля, если есть желание, ты можешь вершить историю, менять и делать из маленькой коррумпированной беднейшей страны, такой, как была Грузия, – процветающий и успешный проект, на который смотрят и равняются все и недоумевают до сих пор: а как же у него это получилось? С таким уровнем коррупции, с таким уровнем бедности, с таким уровнем медицины. Посмотрите на то, какой Грузия стала после Саакашвили. Я была там не единожды, и я видела все это: я видела эти больницы, которые сегодня ничем не уступают европейским больницам, я видела эту страховую медицину, я говорила с обычными грузинами. Я знаю, какие инвестиции и какие инвесторы идут в Грузию после того, как ее реформировал Саакашвили. Но счастливых реформаторов очень мало, как мы знаем. Вспомним о том, что Саакашвили помогал и каждый раз оказывался рядом с Украиной, когда Украине было тяжело. И сегодня очень важно, чтобы мы помогли ему, когда тяжело ему", – отметила Бацман.

Она добавила, что экс-президент Грузии, когда принял решение вернуться на родину, осознавал, что его могут не только арестовать, он был готов и к более серьезным последствиям такого шага.

"Буквально за несколько дней до того, как он поехал в Грузию, мы ездили на экономический международный форум в Польшу, там был и Михаил Саакашвили, был [экс-премьер] Владимир Гройсман, был [экономист] Андрей Илларионов, была я. В один из дней мы сидели вечером в ресторане, была такая очень откровенная беседа, теплая. И Михаил говорит: "Я поеду в Грузию". Я не помню, кто уже спросил, но мы сказали: "Подождите, ну как же так, вас же посадят". А он так спокойно говорит: "Ну, меня могут не только посадить, меня могут и убить. Но я же не политик, я революционер", – рассказала журналистка.

Бацман подчеркнула, что в политике такие люди, как Саакашвили, – большая редкость.

"Мне кажется, что это только в учебниках истории или в каких-то идеалистических фильмах так бывает. Ты смотришь на все это политическое закулисье, много лет уже занимаешься политической журналистикой – и практически нет светлых пятен. Все в нашей политике подчинено наживе, пиару, все напоказ, а на самом деле все по-другому: все лживое, очень-очень редко встречаются люди, которые действительно то, что думают, то и делают. И они готовы ради большой цели пожертвовать в том числе и собой. Послушайте, он ведь пожертвовал сейчас собой ради цели. Потому что он говорит: "Ну я не могу бросить грузин, им плохо. Я должен быть с ними, я должен ехать туда". Понимая, что с ним может быть там что угодно, человек едет. Он не рассчитывал ни на кого, не рассчитывал ни на какую поддержку. Когда я сейчас слышу о том, что говорят: "Он там, наверное, с кем-то договорился, получил гарантии"... Послушайте, нет! Сложно поверить, но он такой. Он действительно уникальный", – заявила главред издания "ГОРДОН".

По ее словам, сейчас многие из тех, кто называл себя другом Саакашвили, замолчали и не высказываются в его поддержку. 

"Я хочу сказать сейчас самое главное: когда Саакашвили был на свободе, очень много людей – известных людей, сильных людей, которые влияют на принятие решений и сами принимают решения, – говорило о том, что Саакашвили их друг. Вот я сегодня не слышу их голоса. Когда он в тюрьме, когда он голодает, когда ему очень плохо – пусть они сегодня скажут публично о том, что Саакашвили их друг. Очень важна сегодня публичная поддержка. Я хочу обратиться к президенту [Владимиру] Зеленскому, я хочу обратиться к нашему МИД, к представителям власти: очень важно сегодня помочь Саакашвили, помочь и поддержать его, потому что именно сегодня он нуждается в поддержке. И я хочу обратиться к грузинскому народу, потому что он приехал защищать вас. Сегодня вы должны защитить его, потому что у нас – украинцев, грузин – Саакашвили один".

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, реформы, Алеся Бацман, голодовка
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