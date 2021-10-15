Грузинские СМИ сообщили, что на митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси пришли до 80 тыс. человек

По разным оценкам, в акции приняли участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек, уточнило издание "Грузия Online".

Вначале акции глава "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия прочитал послание Саакашвили. В нем он призвал оппозицию 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД.

"Саакашвили сегодня укрепил мою веру в него, которая, не скрою, в последнее время пошатнулась. Сегодня он здесь, среди нас. Он самый свободный человек. Он дал нам пример борьбы! Мы требуем сегодня не только свободы Саакашвили, но и чтобы он стал последним политзаключенным в Грузии", – заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Фото: ЕРА

Мелия предостерег власти Грузии от фальсификации результатов второго тура местных выборов, который состоится 30 октября в 20 из 64 городов и муниципалитетов Грузии. Он также пригрозил масштабными протестами, пишет портал "Новости-Грузия".

Он добавил, что политическая борьба не завершится до тех пор, пока Саакашвили находится в тюрьме. Мелия считает, что грузинская оппозиция на сегодняшний день "уже выиграла морально".

Фото: ЕРА

Митинг продолжался более трех часов. Журналист Georgia Today описал атмосферу собрания как "несколько праздничную". Полицейские стояли по периметру площади и реагировали на происходящее спокойно.

"Эхо Кавказа" опубликовало видео многотысячной акции, которое сняли с дрона.