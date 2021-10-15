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Грузинские СМИ сообщили, что на митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси пришли до 80 тыс. человек

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Грузинская оппозиция предостерегла власти от фальсификации на местных выборах
Грузинская оппозиция предостерегла власти от фальсификации на местных выборах
Фото: ЕРА

В центре Тбилиси на площади Свободы 14 июня десятки тысяч человек требовали освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил портал "Новости-Грузия".

По разным оценкам, в акции приняли участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек, уточнило издание "Грузия Online".

Вначале акции глава "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия прочитал послание Саакашвили. В нем он призвал оппозицию 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД.

"Саакашвили сегодня укрепил мою веру в него, которая, не скрою, в последнее время пошатнулась. Сегодня он здесь, среди нас. Он самый свободный человек. Он дал нам пример борьбы! Мы требуем сегодня не только свободы Саакашвили, но и чтобы он стал последним политзаключенным в Грузии", – заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Мелия предостерег власти Грузии от фальсификации результатов второго тура местных выборов, который состоится 30 октября в 20 из 64 городов и муниципалитетов Грузии. Он также пригрозил масштабными протестами, пишет портал "Новости-Грузия"

Он добавил, что политическая борьба не завершится до тех пор, пока Саакашвили находится в тюрьме. Мелия считает, что грузинская оппозиция на сегодняшний день "уже выиграла морально".

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Митинг продолжался более трех часов. Журналист Georgia Today описал атмосферу собрания как "несколько праздничную". Полицейские стояли по периметру площади и реагировали на происходящее спокойно.

"Эхо Кавказа" опубликовало видео многотысячной акции, которое сняли с дрона. 

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

По состоянию на 14 октября политик голодает 14-й день, адвокаты Саакашвили говорят, что у него ухудшилось состояние здоровья.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Гиги Угулава, Тбилиси, акции протеста, Никанор Мелия, задержание Саакашвили в Грузии
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