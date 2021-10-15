В центре Тбилиси десятки тысяч человек требовали освободить Саакашвили. Трансляция

Видео: მთავარი არხი • Mtavari Arkhi / YouTube

Генеральный директор Mtavari и глава "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия прочитал послание Саакашвили. В нем он призвал общественность к примирению и объединению. Он также призвал оппозицию 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД.

После этого на акции выступали сторонники оппозиции. Они требовали освобождения Саакашвили и критиковали правительство. Некоторые участники демонстрации держали флаги Украины и Грузии.

"Эхо Кавказа" опубликовало текст послания Саакашвили.

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию, и самое необходимое сегодня для этого – единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждаются в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы. Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестали унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу, мы должны простить друг друга – об этом я пишу из тюремной камеры как незаконно заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда.

Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз негативных эмоций, так как без этого страна не может двигаться вперед. Общество, в котором люди обижены друг на друга, никогда не ставило свою страну на путь прогресса, никогда не создавало ничего ценного и всегда терпело поражение от собственного гнева и агрессии. Цивилизованная страна не может основываться на распрях, и если мы хотим цивилизованную страну, то нам определенно нужны великое примирение и отказ от мести и реванша.

С нас достаточно поражений, долой нигилизм, 30-го все должны пойти на выборы, мы будем защищать каждый голос, а затем мы вместе отметим победу Ники Мелии в Тбилиси, победу Хатии Деканоидзе в Кутаиси, победу Георгия Киртадзе в Батуми, победу Анзора Мелии в Зугдиди, Давида Киркитадзе в Рустави, Кобы Накопии в Сенаки, Георгия Ботковели в Телави, Иосеба Буадзе в Хашури, Николоза Ахалкаци в Карели, Георгия Робакидзе в Багдати, Сандро Метревели в Цхалтубо, Бесо Шенгелии в Хоби, Георгия Харчилавы в Цаленджиха, Бадри Карчавы в Чхороцку, Миши Оболадзе в Хелвачаури, и все вместе мы победим в Грузии", – написал он.