В центре Тбилиси десятки тысяч человек требовали освободить Саакашвили. Трансляция

Генеральный директор Mtavari и глава "Единого национального движения" (ЕНД) Никанор Мелия прочитал послание Саакашвили. В нем он призвал общественность к примирению и объединению. Он также призвал оппозицию 30 октября проголосовать за кандидатов от ЕНД.
После этого на акции выступали сторонники оппозиции. Они требовали освобождения Саакашвили и критиковали правительство. Некоторые участники демонстрации держали флаги Украины и Грузии.
"Эхо Кавказа" опубликовало текст послания Саакашвили.
"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию, и самое необходимое сегодня для этого – единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждаются в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы. Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестали унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу, мы должны простить друг друга – об этом я пишу из тюремной камеры как незаконно заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда.
Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз негативных эмоций, так как без этого страна не может двигаться вперед. Общество, в котором люди обижены друг на друга, никогда не ставило свою страну на путь прогресса, никогда не создавало ничего ценного и всегда терпело поражение от собственного гнева и агрессии. Цивилизованная страна не может основываться на распрях, и если мы хотим цивилизованную страну, то нам определенно нужны великое примирение и отказ от мести и реванша.
С нас достаточно поражений, долой нигилизм, 30-го все должны пойти на выборы, мы будем защищать каждый голос, а затем мы вместе отметим победу Ники Мелии в Тбилиси, победу Хатии Деканоидзе в Кутаиси, победу Георгия Киртадзе в Батуми, победу Анзора Мелии в Зугдиди, Давида Киркитадзе в Рустави, Кобы Накопии в Сенаки, Георгия Ботковели в Телави, Иосеба Буадзе в Хашури, Николоза Ахалкаци в Карели, Георгия Робакидзе в Багдати, Сандро Метревели в Цхалтубо, Бесо Шенгелии в Хоби, Георгия Харчилавы в Цаленджиха, Бадри Карчавы в Чхороцку, Миши Оболадзе в Хелвачаури, и все вместе мы победим в Грузии", – написал он.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.
Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.
1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.
После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.
Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.
По состоянию на 14 октября политик голодает 14-й день, его адвокаты говорят, что у Саакашвили ухудшилось состояние здоровья.