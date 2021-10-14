Сакварелидзе сравнил Саакашвили с героем американского фильма о боксере Рокки Бальбоа

Сегодня около 50 тыс. человек вышли в Тбилиси на акцию с требованием освободить Саакашвили Фото: ЕРА

"Они оба рождены побеждать – во имя больших целей в сражении с крупными противниками. Основным противником Михаила всегда были и остаются регресс, застой, коррупция, "совок" и безнадежность. Так же, как и Рокки Бальбоа, Михаил прошел все этапы крупнокалиберного тяжеловеса: великие победы, поражения, человеческие слабости, разочарования, взлеты и падения, сражения, как на ринге, "нокдауны" и подъемы", – написал Сакварелидзе.

Бывший замгенпрокурора отметил, что от Саакашвили "много раз отворачивались и к нему же возвращались".

"Он всегда оставался редким для нашего времени тяжеловесом-чемпионом реальных изменений, который способен поставить на кон все – свою жизнь, репутацию, здоровье – во имя больших целей и идеалов. Михаил Саакашвили – "Рокки Бальбоа" идеалистов. На первый взгляд может показаться, что он уже добился всех значимых побед, но на самом деле это не так. Уважаемые мои друзья-грузины, "Рокки Бальбоа" вернулся. Поддержите его в борьбе и помогите победить, чтобы наконец победила Грузия! Не существует Михаила без Грузии и успешной Грузии без Михаила", – заключил он.

Сакварелидзе – давний соратник Саакашвили. Во времена президентства Саакашвили, в 2008–2012 годах, он был первым заместителем главного прокурора Грузии. В 2015 году Сакварелидзе переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Сегодня около 50 тыс. человек собрались на площади в центре Тбилиси с требованием освободить Саакашвили.