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Во Львове решили усилить карантин, ВАКС арестовал сына Януковича, в Украине выросла суточная смертность от COVID-19. Главное за день

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За последние сутки в Украине подтвердили более 16 тыс. случаев COVID-19
За последние сутки в Украине подтвердили более 16 тыс. случаев COVID-19
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 13 октября.

ВАКС арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд на заседании удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и заочно арестовал Александра Януковича – сына беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Александра Януковича, как и его отца за несколько дней до этого, арестовали по делу о завладении "Межигорьем". 

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки в Украине подтвердили 16 309 новых случаев коронавирусной инфекции, умер 471 пациент – это максимум за последние полгода. 11 октября этот показатель (352 летальных случая) был максимальным с 12 мая

Кроме того, в стране растет уровень госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией, есть летальные случаи. 

Карантин во Львове и каникулы для школ

Из-за распространения коронавирусной инфекции во Львове решили усилить карантин – с 18 октября школы уходят на двухнедельные каникулы, а для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий будет нужен COVID-сертификат. Начать осенние каникулы 18 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала всем школам. В ряде регионов уже приняли такое решение.

Саакашвили голодает в тюрьме уже 13 дней, Украина рассматривает варианты, как освободить его

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 13 дней, как рассказал адвокат политика, голод вступает "в довольно тяжелую фазу" и негативные последствия очевидны

Украина  рассматривает несколько вариантов, как добиться от грузинских властей освобождения Саакашвили, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, окончательное решение еще не принято, но это может быть "не только экстрадиция"

Умер первый директор ЧАЭС, при котором произошла авария

Сегодня скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, который был директором ЧАЭС с 1970-го по 1986 год и подал первый доклад "наверх" об аварии. 

Поклонская стала послом 

Президент России Владимир Путин назначил бывшего "прокурора" Крыма, экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую послом РФ в Республику Кабо-Верде.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской. 

В МИД Украины сообщили, что уже обратились к правительству африканского государства и подняли вопрос о преступной деятельности Поклонской.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Владимир Путин, Межигорье, Грузия, смерть, Африка, Михаил Саакашвили, МИД Украины, карантин, Дмитрий Кулеба, экстрадиция, ЧАЭС, Чернобыль, Гюндуз Мамедов, Кабо-Верде, ВАКС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-сертификат
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