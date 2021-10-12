В Украине самое большое количество умерших от COVID-19 за сутки с мая

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2274 человека Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1262 ребенка и 227 медработников.

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2274 человека, 5419 пациентов выздоровели.

Также 11 октября умерли 352 больных COVID-19. Согласно данным мониторинговой система Совета нацбезопасностии обороны, это самый большой показатель с 12 мая, когда умерли 356 человек.

В понедельник украинцам провели более 93,7 тыс. тестов на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) Запорожской (715) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 562 085 случаев COVID-19, выздоровело 2 297 899 человек, умерли – 59 052.