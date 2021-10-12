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В Украине самое большое количество умерших от COVID-19 за сутки с мая

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2274 человека
За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2274 человека
Фото: depositphotos.com

За сутки 11 октября в Украине зафиксировали 11 996 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

Среди заболевших – 1262 ребенка и 227 медработников. 

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2274 человека, 5419 пациентов выздоровели.

Также 11 октября умерли 352 больных COVID-19. Согласно данным мониторинговой система Совета нацбезопасностии обороны, это самый большой показатель с 12 мая, когда умерли 356 человек.

В понедельник украинцам провели более 93,7 тыс. тестов на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) Запорожской (715) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 562 085 случаев COVID-19, выздоровело 2 297 899 человек, умерли – 59 052

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1969198899909872

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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