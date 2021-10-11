Одну прививку от COVID-19 получили почти 84% украинских педагогов, 98% – в Николаевской области – Минобразования

Динамика вакцинации педагогов против коронавируса является положительной по всем регионам, отметили в Минобразования Украины Фото: depositphotos.com

"Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область. Одной и двумя дозами тут уже привито более 98% учителей. Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская – 90%, Донецкая – 89,6%", – написал глава Минобразования.

Шкарлет отметил, что динамика вакцинации педагогов против коронавируса является положительной по всем регионам.

В то же время шесть областей пока не достигли отметки в 80%: Херсонская (73% вакцинированных педагогов), Ровенская (74,3%); Волынская (76%), Ивано-Франковская (77,8%), Одесская (78,3%) и Львовская (79%).

"Относительно дистанционной формы обучения. По состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн-режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся буквально на пороге восстановления очного учебного процесса", – подчеркнул Шкарлет.

По его словам, с 11 октября на каникулах находятся 24 школы.