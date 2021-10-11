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ОБЩЕСТВО

Одну прививку от COVID-19 получили почти 84% украинских педагогов, 98% – в Николаевской области – Минобразования

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Динамика вакцинации педагогов против коронавируса является положительной по всем регионам, отметили в Минобразования Украины
Динамика вакцинации педагогов против коронавируса является положительной по всем регионам, отметили в Минобразования Украины
Фото: depositphotos.com

Почти 84% педагогов Украины уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом 11 октября в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область. Одной и двумя дозами тут уже привито более 98% учителей. Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская – 90%, Донецкая – 89,6%", – написал глава Минобразования.

Шкарлет отметил, что динамика вакцинации педагогов против коронавируса является положительной по всем регионам.

В то же время шесть областей пока не достигли отметки в 80%: Херсонская (73% вакцинированных педагогов), Ровенская (74,3%); Волынская (76%), Ивано-Франковская (77,8%), Одесская (78,3%) и Львовская (79%).

"Относительно дистанционной формы обучения. По состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн-режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся буквально на пороге восстановления очного учебного процесса", – подчеркнул Шкарлет.

По его словам, с 11 октября на каникулах находятся 24 школы.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7,5 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6,1 млн граждан.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявлял, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Этот приказ уже отправили на согласование в органы исполнительной власти.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая рассказала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.

Ляшко сообщал 29 сентября, что рекомендованных показателей вакцинации не достигли около 6 тыс. школ. В то же время в более чем 900 школах вакцинировано 100% коллектива.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, Николаевская область, каникулы, школы, работа, инфекция, Минобразования, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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