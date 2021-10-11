В Украине за сутки сделали 39 тыс. прививок отCOVID-19

19 277 человек получили первую дозу, 19 783 – уже полностью иммунизированы.

Вчера украинцев вакцинировали 353 мобильные бригады, а также в 1282 прививочных пунктах и 356 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человека, из них получил одну дозу 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 683 903 прививки.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.