В ВОЗ заявили, что неравенство в распределении вакцин от COVID-19 увеличивает риск возникновения новых штаммов

Сваминатан: Страны, которые теперь полагаются на ревакцинацию, стреляют себе в ногу Фото: EPA

Она отметила, что в некоторых странах вакцинированы 70–80% населения, тогда как, например, в ряде африканских стран – менее 4%.

"Чем дольше мы терпим эту ситуацию, тем больше риск появления новых вариантов [вируса]", – заявила Сваминатан.

Она также призвала страны отказаться от ревакцинации, пока не будут привиты жители других государств.

"Страны, которые теперь полагаются на ревакцинацию, стреляют себе в ногу. Если появится новый вариант, придется начинать с нуля. Нам нужно рассматривать доступ к вакцинам как глобальную проблему, а не как проблему, которую каждая страна может решить самостоятельно", – подчеркнула научный сотрудник.