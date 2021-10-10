"Не знаю, что надо рассказывать, чтобы вы не слушали этот Viber". Ляшко заявил, что в Украине достаточно вакцин от COVID-19, и призвал прививаться

Он отметил, что самый высокий показатель вакцинации – в Киеве (60 тыс. вакцинированных на 100 тыс. взрослого населения), самый низкий – в Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

"Уже не знаю, что надо рассказывать, чтобы вы не слушали этот Viber, не слушали другое, где разгоняют российскую пропаганду, а посмотрели на Великобританию, на Данию, где вакцинированы более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения. Нам это сделать достаточно легко. В Украине есть возможность делать более 1 млн прививок в неделю. Не такое большое количество прививок нам надо сделать, чтобы было 70% взрослого населения. Вакцина есть для этого... Нам нравятся очереди в прививочных пунктах, нам не нравятся очереди из "скорых" в "ковидные" больницы", – заявил он.