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В Ровенской области детей без прививки от полиомиелита не будут пускать на учебу

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Уровень вакцинации в Украине от полиомиелита недостаточный для достижения коллективного иммунитета
Уровень вакцинации в Украине от полиомиелита недостаточный для достижения коллективного иммунитета
Фото: depositphotos.com

В Ровенской области решили провести дополнительную иммунизацию детей от полиомиелита, а невакцинированных – не допускать к обучению. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Решение было принято после того, как в области подтвердили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений.

Этот случай рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила квалифицировать случившееся как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.

Также решено в течение 14 дней – с 11-го по 22 октября – провести неотложный "нулевой" тур вакцинации от полиомиелита на территории области, где зафиксирован случай болезни. Прививать будут детей до пяти лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда вакцинации будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы.

Минздрав подчеркивает, что уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до одного года) в 2021 году недостаточен. За восемь месяцев привито только 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, прогнозируют в ведомстве.

Низкие уровни вакцинации, в частности, в следующих областях: Херсонской – 40,7%, Ивано–Франковской – 42,2%, Закарпатской – 43,1%, Запорожской – 46,2%, Харьковской – 46,5%, Одесской и Киевской – 47,5%, Черновицкой и Львовской – по 48,5%, Ровенской – 48,9%.

При этом в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета.

Контекст:

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Теги: Ровенская область, вакцинация, полиомиелит, Минздрав
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