В Ровенской области детей без прививки от полиомиелита не будут пускать на учебу

Решение было принято после того, как в области подтвердили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений.

Этот случай рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила квалифицировать случившееся как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.

Также решено в течение 14 дней – с 11-го по 22 октября – провести неотложный "нулевой" тур вакцинации от полиомиелита на территории области, где зафиксирован случай болезни. Прививать будут детей до пяти лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда вакцинации будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы.

Минздрав подчеркивает, что уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до одного года) в 2021 году недостаточен. За восемь месяцев привито только 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, прогнозируют в ведомстве.

Низкие уровни вакцинации, в частности, в следующих областях: Херсонской – 40,7%, Ивано–Франковской – 42,2%, Закарпатской – 43,1%, Запорожской – 46,2%, Харьковской – 46,5%, Одесской и Киевской – 47,5%, Черновицкой и Львовской – по 48,5%, Ровенской – 48,9%.

При этом в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета.