В Ровенской области полиомиелит обнаружили у семи детей, общие родители которых отказались от вакцинации – СМИ

О мальчике, у которого диагностировали острый вялый паралич, Министерство здравоохранения сообщало 6 октября. Ребенок воспитывается в семье, где родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

"При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет", – отмечает ТСН.

Всего в семье 10 детей.

Журналисты рассказали, что специалисты проводят эпидрасследование, как в семью попал вирус.