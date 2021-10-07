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В Ровенской области полиомиелит обнаружили у семи детей, общие родители которых отказались от вакцинации – СМИ

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Медики проверяют, как в семью попал вирус
Медики проверяют, как в семью попал вирус
Фото: Екстрена Медична Допомога / Facebook

В Ровенской области в семье, в которой из-за полиомиелита в больницу с параличом попал мальчик в возрасте чуть больше года, такое же заболевание подтвердили еще у шести детей. Об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 7 октября на телеканале "1+1".

О мальчике, у которого диагностировали острый вялый паралич, Министерство здравоохранения сообщало 6 октября. Ребенок воспитывается в семье, где родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

"При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет", – отмечает ТСН.

Всего в семье 10 детей.

Журналисты рассказали, что специалисты проводят эпидрасследование, как в семью попал вирус.

Контекст:

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду, отметили в министерстве.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Уровень вакцинации от полиомиелита в 2021 году недостаточный, признали специалисты в министерстве. За восемь месяцев удалось вакцинировать 53% человек. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95%. Самые низкие уровни вакцинации наблюдаются в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. 

Теги: медицина, Ровенская область, религия, вакцинация, больница, вирус, дети, лечение, полиомиелит, мальчик, ребенок, диагноз, прививки, родители
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