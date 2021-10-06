В Ровенской области у ребенка диагностировали паралич после полиомиелита. Родители отказались от вакцинации из-за религиозных убеждений

Возраст ребенка – полтора года. Его родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы болезни проявились 1 сентября. Ребенок попал в больницу 3 сентября с симптомами пареза [полное отсутствие произвольных движений] нижних конечностей. Медики провели обследование и поставили диагноз: полио – острый вялый паралич.

После этого в области начали работать эпидемиологи и вирусологи Национального центра общественного здоровья, а также областного Центра контроля и профилактики болезней.

"Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела", – проинформировал Минздрав.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.