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В Ровенской области у ребенка диагностировали паралич после полиомиелита. Родители отказались от вакцинации из-за религиозных убеждений

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Ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей
Ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей
Фото: depositphotos.com

В Украине официально подтвердили случай паралича из-за полиомиелита у ребенка из Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины 6 октября.

Возраст ребенка – полтора года. Его родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы болезни проявились 1 сентября. Ребенок попал в больницу 3 сентября с симптомами пареза [полное отсутствие произвольных движений] нижних конечностей. Медики провели обследование и поставили диагноз: полио – острый вялый паралич.

После этого в области начали работать эпидемиологи и вирусологи Национального центра общественного здоровья, а также областного Центра контроля и профилактики болезней.

"Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела", – проинформировал Минздрав.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Контекст:

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду, отметили в министерстве.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни — вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Уровень вакцинации от полиомиелита в 2021 году недостаточный, признали специалисты в министерстве. За восемь месяцев удалось вакцинировать 53% человек. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95%.

С ноября 2020 года вспышку полиомиелита зафиксировали в Таджикистане, Афганистане и Пакистане, добавили в Минздраве.

Теги: религия, вакцинация, медики, полиомиелит, болезнь, ребенок, вакцина, иммунитет
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