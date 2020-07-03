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Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита – Центр общественного здоровья

За пять месяцев 2020 года 30% детей первого года жизни получили необходимые три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года
В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года
Фото: depositphotos.com

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких, об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в Facebook 3 июля.

За пять месяцев 2020 года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, отметили в центре.

"Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация – единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если достаточное количество людей в стране являются вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания", – сказано в сообщении.

По информации ЦОЗ, в 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей шести лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Теги: ВОЗ, вакцинация, дети, полиомиелит
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