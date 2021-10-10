В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 66 тыс. человек

34 183 человека получили первую дозу, 31 870 – уже полностью иммунизированы, сказано в сообщении.

Вчера украинцев вакцинировали 552 мобильные бригады, а также в 2032 прививочных пунктах и 378 центрах вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 644 843 прививки", – отметили в министерстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.