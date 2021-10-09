США провели в Катаре первые переговоры с "Талибаном"

Стороны обсудили возможность "открытия новой страницы" в отношениях своих стран. Афганская делегация сосредоточила внимание на гуманитарной помощи. Делегации обсудили реализацию Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, которое было подписано в прошлом году, добавил Муттаки.
По словам министра, афганская делегация просила США снять запрет на резервы Центрального банка Афганистана. Он добавил, что США предложат афганцам вакцины от COVID-19.
Один из представителей Госдепартамента США заявил Al Jazeera вечером 8 октября, что на переговорах не будут обсуждать признание власти талибов в Афганистане. В Госдепартаменте не сообщили, кто именно вошел в состав американской делегации.
Делегация талибов в ближайшее время собирается встретиться с представителями Евросоюза, сообщил телеканал.
В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Вывод международных сил привел к наступлению талибов и ухудшению ситуация с безопасностью в Афганистане.
К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.