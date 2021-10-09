США провели в Катаре первые переговоры с "Талибаном"

Стороны обсудили возможность "открытия новой страницы" в отношениях своих стран. Афганская делегация сосредоточила внимание на гуманитарной помощи. Делегации обсудили реализацию Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, которое было подписано в прошлом году, добавил Муттаки.

По словам министра, афганская делегация просила США снять запрет на резервы Центрального банка Афганистана. Он добавил, что США предложат афганцам вакцины от COVID-19.

Один из представителей Госдепартамента США заявил Al Jazeera вечером 8 октября, что на переговорах не будут обсуждать признание власти талибов в Афганистане. В Госдепартаменте не сообщили, кто именно вошел в состав американской делегации.

Делегация талибов в ближайшее время собирается встретиться с представителями Евросоюза, сообщил телеканал.