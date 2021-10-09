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Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов "Исламского государства"

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В "Талибане" заявили, что сами справятся с ячейками "Исламского государства" в Афганистане
В "Талибане" заявили, что сами справятся с ячейками "Исламского государства" в Афганистане
Фото: EPA

Боевики "Талибана" исключили вариант сотрудничества с США по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане. Об этом представитель "Талибана" Сухайль Шахин заявил агентству Associated Press.

Отвечая на вопрос, будет ли сотрудничать "Талибан" с США, Шахин заявил, что талибы могут бороться с "Исламским государством" самостоятельно.

Это заявление было сделано вскоре после того, как "Талибан" уничтожил ячейку "Исламского государства" на севере Кабула. Ликвидация последовала за взрывом возле мечети в Кабуле, в котором погибли восемь человек, хотя официального подтверждения причастности "Исламского государства" к теракту не было.

8 октября в Кабуле случился новый взрыв – в нем погибло уже около сотни людей.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Теги: США, Афганистан, Талибан, талибы, ИГИЛ
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