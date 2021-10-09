Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов "Исламского государства"

В "Талибане" заявили, что сами справятся с ячейками "Исламского государства" в Афганистане Фото: EPA

Отвечая на вопрос, будет ли сотрудничать "Талибан" с США, Шахин заявил, что талибы могут бороться с "Исламским государством" самостоятельно.

Это заявление было сделано вскоре после того, как "Талибан" уничтожил ячейку "Исламского государства" на севере Кабула. Ликвидация последовала за взрывом возле мечети в Кабуле, в котором погибли восемь человек, хотя официального подтверждения причастности "Исламского государства" к теракту не было.

8 октября в Кабуле случился новый взрыв – в нем погибло уже около сотни людей.