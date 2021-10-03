Взрыв возле мечети в Кабуле. Число погибших выросло до восьми

В результате взрыва пострадало не менее 20 человек Фото: EPA

Издание, ссылаясь на данные министерства внутренних дел "Талибана", отметило, что не менее 20 человек получили ранения.

При этом полноценно осветить происшествия журналистам не позволили талибы, которые не пустили их к месту взрыва, отмечает Aamaj News.