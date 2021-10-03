В Кабуле прогремел взрыв у мечети, есть погибшие

Взрыв случился у входа в мечеть Фото: depositphotos.com

По словам пресс-секретаря "Талибана" Забихуллы Муджахида, взрыв прогремел у входа в большую мечеть Эйд-Гах в Кабуле. В результате взрыва у мечети погибло по меньшей мере два мирных жителя.

#UPDATE An explosion outside a mosque in the Afghan capital killed "a number of civilians", a senior Taliban official says. The blast struck near the entrance of the Eid Gah Mosque in Kabul, according to spokesperson Zabihullah Mujahid — AFP News Agency (@AFP) October 3, 2021

Associated Press отмечает, что взрыв случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя "Талибана" Муджахида.

Другой представитель "Талибана" Билал Карими сообщил журналистам, что талибов среди пострадавших от взрыва не было.