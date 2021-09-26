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Без еды, лекарств и электричества. В Афганистане после прихода талибов ухудшились условия в роддомах

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После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин
После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин
Фото: EPA

После прихода к власти в Афганистане группировки "Талибан" в стране сильно ухудшилась ситуация в роддомах и родильных отделениях больниц. Об этом 19 сентября сообщил BBC.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане один из худших показателей материнской и младенческой смертности в мире. На 100 тыс. живорождений приходится 638 смертей женщин.

Ситуация ухудшилась после прихода талибов, так как это привело к заморозке иностранной помощи. Западные доноры, в том числе США и такие организации, как ВОЗ, ссылаются на трудности с доставкой талибам медикаментов в хаотичный кабульский аэропорт. В результате в стране фиксируется острая нехватка лекарств.

Афганка Рабия рожала в небольшой больнице в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Она рассказала, что в течение нескольких недель родильное отделение, в котором она должна была рожать, было разобрано до самого основания. В итоге она оказалась без обезболивающего, лекарств и еды.

В больнице стояла жара, температура превышала 43 °C, электричество было отключено и не было топлива для работы генераторов. Акушерке приходилось принимать роды в темноте, подсвечивая мобильным телефоном.

Из-за заморозки средств родильное отделение, где рожала Рабия, не может управлять своей службой скорой помощи – нет денег на топливо. Несколько недель назад из-за этого им пришлось отказать матери, у которой начались схватки, в отправке скорой помощи. В итоге женщина слишком поздно нашла транспорт для поездки и родила прямо в машине.

Трудности с работой родильных отделений также связаны с новыми правилами талибов, что женщин могут лечить только женщины. Кроме того, у сотрудников сферы здравоохранения наблюдаются задержки по зарплате. Акушерка Рабии не получала денег уже три месяца.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул, а 6 сентября объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

После прихода талибов в стране сильно ухудшилась ситуация с правами женщин. Им запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Кроме того, в стране официально запретили мужчинам обучать женщин. Независимые журналисты говорят, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что афганские университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.

17 сентября стало известно, что "Талибан" ликвидировал министерство по делам женщин и создал вместо него министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Подобное ведомство существовало во время первого захвата власти талибами и отвечало за соблюдение шариата. Его представители избивали женщин, которые якобы были одеты "нескромно" или находились на улице без мужчины-опекуна.

19 сентября стало известно, что в Кабуле многим работающим женщинам талибы приказали оставаться дома и не выходить на работу.

Теги: Афганистан, больница, Талибан, талибы, беременность, женщины, роды, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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