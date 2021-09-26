Без еды, лекарств и электричества. В Афганистане после прихода талибов ухудшились условия в роддомах

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане один из худших показателей материнской и младенческой смертности в мире. На 100 тыс. живорождений приходится 638 смертей женщин.

Ситуация ухудшилась после прихода талибов, так как это привело к заморозке иностранной помощи. Западные доноры, в том числе США и такие организации, как ВОЗ, ссылаются на трудности с доставкой талибам медикаментов в хаотичный кабульский аэропорт. В результате в стране фиксируется острая нехватка лекарств.

Афганка Рабия рожала в небольшой больнице в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Она рассказала, что в течение нескольких недель родильное отделение, в котором она должна была рожать, было разобрано до самого основания. В итоге она оказалась без обезболивающего, лекарств и еды.

В больнице стояла жара, температура превышала 43 °C, электричество было отключено и не было топлива для работы генераторов. Акушерке приходилось принимать роды в темноте, подсвечивая мобильным телефоном.

Из-за заморозки средств родильное отделение, где рожала Рабия, не может управлять своей службой скорой помощи – нет денег на топливо. Несколько недель назад из-за этого им пришлось отказать матери, у которой начались схватки, в отправке скорой помощи. В итоге женщина слишком поздно нашла транспорт для поездки и родила прямо в машине.

Трудности с работой родильных отделений также связаны с новыми правилами талибов, что женщин могут лечить только женщины. Кроме того, у сотрудников сферы здравоохранения наблюдаются задержки по зарплате. Акушерка Рабии не получала денег уже три месяца.