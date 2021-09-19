В Кабуле женщинам приказали оставаться вдома. Работать разрешили только тем, кого не могут заменить мужчины

Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу. Это, в частности, квалифицированные работники конструкторского и инженерного отделов, а также работницы общественных туалетов для женщин.

Мэр добавил, что окончательное решение о разрешении женщинам работать в муниципальных департаментах Кабула еще не принято и пока что они будут получать зарплату.

Он также отметил, что до захвата Афганистана талибами в прошлом месяце чуть менее одной трети из почти 3 тыс. городских служащих составляли женщины, которые работали во всех департаментах.