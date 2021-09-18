Талибы в Афганистане вместо министерства по делам женщин создали "полицию нравов"

Полное название нового ведомства – министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Оно уже существовало в стране во время первого захвата талибами власти с 1996 по 2001 год.

Министерство отвечало за развертывание так называемой полиции нравственности на улицах, чтобы обеспечить соблюдение талибами строгого толкования исламского религиозного закона, известного как шариат.

Оно стало известен тем, что его представители избивали женщин, которые якобы были одеты "нескромно" или находились на улице без мужчины-опекуна.