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В Афганистане закрылись более 150 СМИ после прихода талибов

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Основные причины закрытия СМИ в Афганистане нехватка финансирования и ограничения "Талибана"
Основные причины закрытия СМИ в Афганистане – нехватка финансирования и ограничения "Талибана"
Фото: depositphotos.com

В Афганистане с момента прихода к власти талибов 153 СМИ прекратили свою деятельность в 20 провинциях. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Среди прекративших работу СМИ есть радио, печатные издания и телеканалы. Основные причины закрытия – нехватка финансирования и ограничения "Талибана".

Представители организаций, поддерживающих свободные СМИ в Афганистане, заявили, что если финансовый кризис СМИ не будет решен и ограничения против них не будут устранены, большинство СМИ, вероятно, прекратят работу в стране.

Milma Radio является одной из радиостанций, которые недавно прекратили свою деятельность. Радио было создано в 2011 году и освещало политические, культурные, экономические и спортивные новости. Его главред Якоб Хан Манзур отметил, что радиостанция закрылась "из-за неподходящей рабочей среды и экономических проблем".

По словам Манзура, у Milma Radio было 35 сотрудников, которые работали в 13 провинциях. Сейчас все бывшие сотрудники безработные.

Контекст:

Международная организация "Комитет защиты журналистов" 8 сентября сообщила, что за два дня талибы задержали 14 журналистов, освещающих протесты. Как минимум девять из них подверглись насилию со стороны талибов.

К 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Теги: СМИ, Афганистан, Талибан, талибы, журналисты, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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