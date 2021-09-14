В Афганистане закрылись более 150 СМИ после прихода талибов

Среди прекративших работу СМИ есть радио, печатные издания и телеканалы. Основные причины закрытия – нехватка финансирования и ограничения "Талибана".

Представители организаций, поддерживающих свободные СМИ в Афганистане, заявили, что если финансовый кризис СМИ не будет решен и ограничения против них не будут устранены, большинство СМИ, вероятно, прекратят работу в стране.

Milma Radio является одной из радиостанций, которые недавно прекратили свою деятельность. Радио было создано в 2011 году и освещало политические, культурные, экономические и спортивные новости. Его главред Якоб Хан Манзур отметил, что радиостанция закрылась "из-за неподходящей рабочей среды и экономических проблем".

По словам Манзура, у Milma Radio было 35 сотрудников, которые работали в 13 провинциях. Сейчас все бывшие сотрудники безработные.