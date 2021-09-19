В ЮНЕСКО призвали снять запрет на обучение девочек в школах в Афганистане

"Если этот запрет будет сохранен, это станет серьезным нарушением основного права девочек и женщин на образование. ЮНЕСКО призывает ответственных за это объявление прояснить ситуацию и вновь открыть школы для всех афганских учеников, как мальчиков, так и девочек", – говорится в сообщении.

В ЮНЕСКО призвали также разрешить работать в школах женщинам-учителям.

"ЮНЕСКО предупреждает о необратимых последствиях, если девочкам не разрешат быстро вернуться в школу на всех уровнях образования. В частности, отсроченное возвращение девочек в среднюю школу может поставить под угрозу их отставание в образовании и, в конечном итоге, в жизни. Это увеличивает риск полного прекращения учебы и подвергает их воздействию негативных механизмов выживания, таких как детские браки. Это может еще больше усилить неравенство в обучении между мальчиками и девочками и в конечном итоге затруднить доступ девочек к высшему образованию и жизненным возможностям", – заявила Азуле.

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.