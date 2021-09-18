Пентагон подтвердил, что авиаудар США возле аэропорта Кабула был ошибкой

По его словам, результаты расследования показали, что после этого удара погибло до 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей.
"Более того, теперь мы считаем: маловероятно, что машина и погибшие были связаны с ИГИЛ-Х или представляли прямую угрозу для войск США", – добавил он.
Маккензи выразил соболезнования родным и близким убитых.
"Наше расследование пришло к выводу, что удар был трагической ошибкой", – сказал он.
В воскресенье СМИ сообщали о мощном взрыве недалеко от аэропорта Кабула. Афганское агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев отмечало в Twitter, что взрыв произошел из-за ракеты, которая попала в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра.
29 августа стало известно, что США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле якобы автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.
Однако 30 августа канал CNN сообщил, что в результате удара США по автомобилю погибло девять мирных жителей, которые были членами одной семьи.