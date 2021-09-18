Пентагон подтвердил, что авиаудар США возле аэропорта Кабула был ошибкой

При взрыве, по данным СМИ, погибло девять человек Фото: EPA

По его словам, результаты расследования показали, что после этого удара погибло до 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей.

"Более того, теперь мы считаем: маловероятно, что машина и погибшие были связаны с ИГИЛ-Х или представляли прямую угрозу для войск США", – добавил он.

Маккензи выразил соболезнования родным и близким убитых.

"Наше расследование пришло к выводу, что удар был трагической ошибкой", – сказал он.