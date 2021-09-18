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Пентагон подтвердил, что авиаудар США возле аэропорта Кабула был ошибкой

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При взрыве, по данным СМИ, погибло девять человек
При взрыве, по данным СМИ, погибло девять человек
Фото: EPA

Удар армии Соединенных Штатов по автомобилю возле аэропорта Кабула в Афганистане был ошибкой. Об этом заявил генерал армии США Кеннет Маккензи на брифинге 17 сентября, говорится на сайте Пентагона.

По его словам, результаты расследования показали, что после этого удара погибло до 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей.

"Более того, теперь мы считаем: маловероятно, что машина и погибшие были связаны с ИГИЛ-Х или представляли прямую угрозу для войск США", – добавил он.

Маккензи выразил соболезнования родным и близким убитых.

"Наше расследование пришло к выводу, что удар был трагической ошибкой", – сказал он.

Контекст:

В воскресенье СМИ сообщали о мощном взрыве недалеко от аэропорта Кабула. Афганское агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев отмечало в Twitter, что взрыв произошел из-за ракеты, которая попала в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра. 

29 августа стало известно, что США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле якобы автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.

Однако 30 августа канал CNN сообщил, что в результате удара США по автомобилю погибло девять мирных жителей, которые были членами одной семьи.

Теги: Афганистан, аэропорт, Талибан, талибы, Кабул, авиаудар, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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