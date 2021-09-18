Талибы разрешили учиться в средних школах Афганистана только мальчикам

Средние школы в Афганистане предназначены для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Продолжить учебу в них разрешили лишь мальчикам, а вести предметы – учителям-мужчинам.

Один из представителей "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек. Школьницы и их родители считают, что такие перспективы безнадежны.

Одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом, сообщила, что ее будущее "выглядит весьма темным". Другая 16-летняя школьница из Кабула рассказала о мечте стать врачом. Но теперь она не верит в ее реализацию.

Бывший представитель министерства образования Афганистана Норорья Нижат сказала, что запрет для девочек посещать среднюю школу напоминает о том, что делали талибы в 90-е годы. В итоге Афганистан получил поколение безграмотных и необразованных женщин, заключила она.