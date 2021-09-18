ГОРДОН
 
 
МИР

Талибы разрешили учиться в средних школах Афганистана только мальчикам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы пообещали открыть школы для девочек
Талибы пообещали открыть школы для девочек
Фото: ЕРА

Движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана. Об этом британской телерадиокомпании BBC 18 сентября рассказало несколько школьниц.

Средние школы в Афганистане предназначены для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Продолжить учебу в них разрешили лишь мальчикам, а вести предметы – учителям-мужчинам.

Один из представителей "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек. Школьницы и их родители считают, что такие перспективы безнадежны.

Одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом, сообщила, что ее будущее "выглядит весьма темным". Другая 16-летняя школьница из Кабула рассказала о мечте стать врачом. Но теперь она не верит в ее реализацию.

Бывший представитель министерства образования Афганистана Норорья Нижат сказала, что запрет для девочек посещать среднюю школу напоминает о том, что делали талибы в 90-е годы. В итоге Афганистан получил поколение безграмотных и необразованных женщин, заключила она.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие, сообщила ВВС.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали на его месте орган, который будет исполнять функции исламской "полиции нравов".

Теги: ислам, образование, Афганистан, запрет, Талибан, талибы, женщины, мальчик, мужчины, девушка, приход талибов к власти в Афганистане 2021, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS