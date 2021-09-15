Между лидерами "Талибана" возник серьезный конфликт – BBC

Сторонники двух соперничающих фракций устроили драку в президентском дворце в Кабуле. Талибы спорили, кто внес больший вклад в победу над США и как делить власть в новом кабинете министров.

Собеседник ВВС рассказал, что во время совещания в президентском дворце один из основателей Талибана Абдул Гани Барадар поссорился с Халилом Рахманом Хаккани, министром по делам беженцев. Оба высказались довольно резко, а их сторонники устроили драку поблизости.

Высокопоставленный член движения "Талибан" в Катаре подтвердил, что в конце прошлой недели у талибов возник спор из-за недовольства Барадаром структурой нового правительства Афганистана.

Барадар считает, что приход талибов к власти — заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, А члены группы Хаккани считают что победы удалось достичь благодаря их военным успехам.

Источники в среде талибов сказали BBC, что Барадар после ссоры выехал из Кабула в Кандагар.