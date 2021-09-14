Талибы убили не менее 20 гражданских в провинции Панджшер, где сконцентрированы силы сопротивления – BBC

Одной из жертв талибов стал владелец магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Местные источники сообщили, что этот человек не сбежал, когда в регион пришел "Талибан".

Его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя его тело выбросили возле его дома. Свидетели, видевшие тело, заявили, что на нем были следы пыток.

По данным журналистов, Сами является одним из 20 мирных жителей, погибших в регионе от рук талибов. Эта провинция долгое время была центром сопротивления в Афганистане. При командующем оппозицией Ахмад Шахе Масуде регион оказал сопротивление как советским войскам, так и талибам. Горные вершины окружают долину, что затрудняет ее захват.

Сын Масуда Ахмад возглавил сопротивление талибам, когда они во второй раз взяли под свой контроль Афганистан, но в начале сентября талибы заявили, что захватили власть в провинции. Силы сопротивления пообещали продолжать борьбу.

Талибы обещали жителям Панджшера безопасность и призывали продолжать жить обычной жизнью и ходить на работу. Однако полученные журналистами видео показывают, что когда-то оживленные рыночные площади заброшены. Жители региона пытались бежать, на кадрах видны длинные очереди машин, которые выстраивались под скалистыми вершинами долины. Также были сообщения о нехватке еды и лекарств в регионе.

Представители сопротивления сообщали, что "Талибан" изгнал тысячи людей из провинции Панджшер и проводит там этническую чистку.

"Талибан" отрицает убийство мирных жителей в Панджшере.