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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украину не стоит сравнивать с Афганистаном

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Зеленский: Я считаю, что США должны увеличивать свое присутствие в Украине
Зеленский: Я считаю, что США должны увеличивать свое присутствие в Украине
Фото: president.gov.ua

Украина не зависит от поддержки США настолько, насколько от нее зависел Афганистан. Об этом в интервью CNN, которое вышло 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вывод американских войск из Афганистана.

Ведущий спросил, переживает ли Зеленский, что США покинут Украину.

"Мы должны понимать, что Украину не совсем корректно сравнивать с Афганистаном. Украина не зависит настолько от США, как зависел Афганистан", – сказал Зеленский.

Ведущий напомнил ему слова Патрушева, который заявлял в августе в интервью "Известиям", что Украина может повторить сценарий Афганистана.

Зеленский в ответ вспомнил о том, как украинцы защищали страну от российской агрессии в 2014 году.

"С нами рядом не было никакой техники, кроме той, что была у нас, не было никаких военных – только граждане Украины. И именно поэтому у нас была волна добровольцев, добровольных батальонов. [...] Украинцы защищали свое государство. За четыре дня, и даже за восемь лет Россия не захватила [Украину]. А РФ – это не армия "Талибана". Это одна из самых сильных армий в мире. Мы отстаивали свою государственность. И именно поэтому мы максимально независимы от любой экономики, – сказал он. – Что значить оставить? Я считаю, что, наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине".

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.

Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Афганистан, агрессия, Талибан, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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