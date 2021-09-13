Зеленский заявил, что Украину не стоит сравнивать с Афганистаном

Зеленский: Я считаю, что США должны увеличивать свое присутствие в Украине Фото: president.gov.ua

Ведущий спросил, переживает ли Зеленский, что США покинут Украину.

"Мы должны понимать, что Украину не совсем корректно сравнивать с Афганистаном. Украина не зависит настолько от США, как зависел Афганистан", – сказал Зеленский.

Ведущий напомнил ему слова Патрушева, который заявлял в августе в интервью "Известиям", что Украина может повторить сценарий Афганистана.

Зеленский в ответ вспомнил о том, как украинцы защищали страну от российской агрессии в 2014 году.

"С нами рядом не было никакой техники, кроме той, что была у нас, не было никаких военных – только граждане Украины. И именно поэтому у нас была волна добровольцев, добровольных батальонов. [...] Украинцы защищали свое государство. За четыре дня, и даже за восемь лет Россия не захватила [Украину]. А РФ – это не армия "Талибана". Это одна из самых сильных армий в мире. Мы отстаивали свою государственность. И именно поэтому мы максимально независимы от любой экономики, – сказал он. – Что значить оставить? Я считаю, что, наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине".