Зеленский заявил, что Украину не стоит сравнивать с Афганистаном

Ведущий спросил, переживает ли Зеленский, что США покинут Украину.
"Мы должны понимать, что Украину не совсем корректно сравнивать с Афганистаном. Украина не зависит настолько от США, как зависел Афганистан", – сказал Зеленский.
Ведущий напомнил ему слова Патрушева, который заявлял в августе в интервью "Известиям", что Украина может повторить сценарий Афганистана.
Зеленский в ответ вспомнил о том, как украинцы защищали страну от российской агрессии в 2014 году.
"С нами рядом не было никакой техники, кроме той, что была у нас, не было никаких военных – только граждане Украины. И именно поэтому у нас была волна добровольцев, добровольных батальонов. [...] Украинцы защищали свое государство. За четыре дня, и даже за восемь лет Россия не захватила [Украину]. А РФ – это не армия "Талибана". Это одна из самых сильных армий в мире. Мы отстаивали свою государственность. И именно поэтому мы максимально независимы от любой экономики, – сказал он. – Что значить оставить? Я считаю, что, наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине".
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.
Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.