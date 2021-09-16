МВФ предупредил власти Афганистана о приближении гуманитарного кризиса

Представитель Фонда напомнил, что взаимодействие глобального кредитора с Афганистаном приостановлено.
По его словам, афганские власти в первую очередь должны сосредоточить внимание на помощи народу, разрешив денежные переводы. Также необходимо помогать странам, которые принимают беженцев из Афганистана, добавил Райс.
МВФ не может возобновить взаимодействие с Афганистаном, пока не появится ясность в вопросе признания правительства, сообщило AFP.
МВФ планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от Фонда гарантий, что эти деньги не попадут к талибам.
В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.
ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.
По данным источников телерадиокомпании ВВС, между лидерами "Талибана" возник серьезный конфликт через несколько дней после того, как они сформировали новое правительство Афганистана. Сторонники двух соперничающих фракций устроили драку в президентском дворце.