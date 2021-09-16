МВФ предупредил власти Афганистана о приближении гуманитарного кризиса

Представитель Фонда напомнил, что взаимодействие глобального кредитора с Афганистаном приостановлено.

По его словам, афганские власти в первую очередь должны сосредоточить внимание на помощи народу, разрешив денежные переводы. Также необходимо помогать странам, которые принимают беженцев из Афганистана, добавил Райс.

МВФ не может возобновить взаимодействие с Афганистаном, пока не появится ясность в вопросе признания правительства, сообщило AFP.

МВФ планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от Фонда гарантий, что эти деньги не попадут к талибам.