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МВФ предупредил власти Афганистана о приближении гуманитарного кризиса

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МВФ планировал передать Афганистану $460 млн
МВФ планировал передать Афганистану $460 млн
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд глубоко обеспокоен экономической ситуацией в Афганистане и предупредил власти страны о надвигающемся гуманитарном кризисе. Об этом сообщил 16 сентября представитель МВФ Джерри Райс, пишет Reuters.

Представитель Фонда напомнил, что взаимодействие глобального кредитора с Афганистаном приостановлено.

По его словам, афганские власти в первую очередь должны сосредоточить внимание на помощи народу, разрешив денежные переводы. Также необходимо помогать странам, которые принимают беженцев из Афганистана, добавил Райс.

МВФ не может возобновить взаимодействие с Афганистаном, пока не появится ясность в вопросе признания правительства, сообщило AFP.

МВФ планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от Фонда гарантий, что эти деньги не попадут к талибам.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.

По данным источников телерадиокомпании ВВС, между лидерами "Талибана" возник серьезный конфликт через несколько дней после того, как они сформировали новое правительство Афганистана. Сторонники двух соперничающих фракций устроили драку в президентском дворце.

Теги: Афганистан, МВФ, кризис, Талибан, талибы, деньги, кредиты, Джерри Райс, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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