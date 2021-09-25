Талибы хотят вернуть в Афганистане казни и отрубание рук и ног

По его словам, в стране снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. Но теперь есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше.
Когда талибы руководили Афганистаном в прошлый раз, в 1996–2001 годах, они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Например, обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге – ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.
Тураби отметил, что "отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности". Он также добавил, что правительство Афганистана изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и разработает соответствующую политику.
В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.
ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.