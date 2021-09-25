Талибы хотят вернуть в Афганистане казни и отрубание рук и ног

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции в Афганистане Фото: EPA

По его словам, в стране снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. Но теперь есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше.

Когда талибы руководили Афганистаном в прошлый раз, в 1996–2001 годах, они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Например, обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге – ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

Тураби отметил, что "отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности". Он также добавил, что правительство Афганистана изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и разработает соответствующую политику.