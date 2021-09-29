Талибы заявили, что беспилотники США вторглись в воздушное пространство Афганистана

Талибы взяли под контроль практически весь Афганистан к 15 августа Фото: ЕРА

"США нарушили суверенитет Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и нормы международного права, направив беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем все страны, в том числе США, относиться к Афганистану в соответствии с международным правом, законами и обязательствами во избежание негативных последствий", – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что ИЭА является "единственным уполномоченным юридическим субъектом, который несет ответственность за сухопутное и воздушное пространство Афганистана".