"Талибан" обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела. Группировка пригрозила "противодействием"

Барадар заявил, что "Талибан" не позволит ни одной из соседних стран "разжигать межрелигиозную и этническую рознь" Фото: EPA

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", – сказал он.

Он также заявил, что "Талибан" не позволит ни одной из соседних стран "разжигать межрелигиозную и этническую рознь в нашей стране".

Заявление Барадара прозвучало после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов. По его словам, Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма.