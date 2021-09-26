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Талибы хотели конфисковать украинский самолет, который должен был эвакуировать 96 человек из Афганистана – СМИ

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96 человек прибыли в Украину вечером 23 сентября
96 человек прибыли в Украину вечером 23 сентября
Фото: president.gov.ua

Украинские военные из Главного управления разведки потратили неделю на эвакуацию 96 человек из Афганистана. Талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись эвакуировать, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации и угрожая конфисковать самолет. Об этом 24 сентября сообщило издание The New York Times.

Утром 16 сентября разведчики готовились к вылету в Кабул, откуда должны были эвакуировать около 100 человек – украинцев и афганцев, которые находятся в зоне риска. Военные осуществляли подобные спасательные миссии с момента захвата столицы Афганистана талибами, однако эта была первой с тех пор, как американские войска покинули страну.

Украинские разведчики столкнулись с проблемами с самого начала операции. Как только самолет приземлился в Кабуле, официальные лица "Талибана" заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".

Украинская сторона отказывалась это делать, так как это могло быть истолковано как акт признания правительства "Талибана".

В итоге самолет вернулся в Киев, а 19 сентября направился обратно в Кабул. Там он простоял, пока команда на земле и официальные лица в Украине вели переговоры с постоянно меняющимся составом талибов, каждый из которых утверждал, что является ответственным за эвакуацию лицом.

Один из украинцев, участвовавших в операции, говорит, что самая большая трудность заключалась в отсутствии иерархической власти со стороны талибов. Из-за этого, по его словам, на решение каждой проблемы уходило очень много времени.

К примеру, Украина составила список имен для эвакуации, в котором каждая семья выделена другим цветом. "Талибан" отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы распечатка была черно-белой.

Всю неделю, что украинская сторона пыталась договориться с талибами, люди из списка на эвакуацию каждый день прибывали в аэропорт, надеясь сесть на рейс и ожидая в аэропорту до 12 часов. Как только они добирались до выхода на посадку с посадочными талонами в руках, им говорили, что рейс не вылетает.

Один из эвакуированных на условиях анонимности рассказал, что официальные лица "Талибана" дважды звонили и угрожали ему. Он менял свое местоположение каждые 24 часа из соображений безопасности и боялся, что его узнают, каждый раз, когда он отправлялся в аэропорт.

Украинские офицеры заявили, что спасательная миссия почти сорвалась вечером 22 сентября, когда сотрудники афганской службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе его конфискуют.

Подробностей решения этой ситуации украинские военные не сообщили, но сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также посла в Украине от предыдущего афганского правительства Вали Монавара.

Вечером 23 сентября самолет с эвакуированными приземлился в Киеве. Украинцы эвакуировали 96 афганцев, в том числе группу студентов из университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненного в результате теракта в прошлом месяце у ворот кабульского аэропорта.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, до 23 сентября эвакуировали более 650 граждан

23 сентября в Украину прибыл еще один борт с 96 эвакуированными из Кабула. 30 из них – украинцы и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана и два человека по запросу Канады.

Теги: Афганистан, эвакуация, Талибан, талибы, ГУР Минобороны Украины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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