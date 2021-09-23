ГУР Минобороны Украины сообщило о вылете из Кабула самолета с сотней эвакуированных граждан

Переговоры об эвакуации граждан Украины вели последние несколько дней. С украинской стороны в них участвовали дипломаты, представители Министерства иностранных дел, ГУР Минобороны и Офиса президента Украины. К переговорам подключили дипломатов из Пакистана, Турции, Катара и Афганистана, рассказали в управлении.
Ожидается, что самолет с эвакуированными прилетит в Киев в течение 24 часов, сообщили в ГУР Минобороны.
"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались. [...] Успешные действия представителей ГУР МО Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", – отметили разведчики.
Украина до этого времени организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.
Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.
В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.
Кулеба 9 сентября сообщал, что в Афганистане остаются 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.