ГУР Минобороны Украины сообщило о вылете из Кабула самолета с сотней эвакуированных граждан

Украина до этого организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Переговоры об эвакуации граждан Украины вели последние несколько дней. С украинской стороны в них участвовали дипломаты, представители Министерства иностранных дел, ГУР Минобороны и Офиса президента Украины. К переговорам подключили дипломатов из Пакистана, Турции, Катара и Афганистана, рассказали в управлении.

Ожидается, что самолет с эвакуированными прилетит в Киев в течение 24 часов, сообщили в ГУР Минобороны.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались. [...] Успешные действия представителей ГУР МО Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", – отметили разведчики.

Украина до этого времени организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.