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ОБЩЕСТВО

ГУР Минобороны Украины сообщило о вылете из Кабула самолета с сотней эвакуированных граждан

Украина до этого организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула
Украина до этого организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Гражданский самолет вылетел из аэропорта в Кабуле утром 23 сентября, на его борту находится около 100 граждан Украины. Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Переговоры об эвакуации граждан Украины вели последние несколько дней. С украинской стороны в них участвовали дипломаты, представители Министерства иностранных дел, ГУР Минобороны и Офиса президента Украины. К переговорам подключили дипломатов из Пакистана, Турции, Катара и Афганистана, рассказали в управлении.

Ожидается, что самолет с эвакуированными прилетит в Киев в течение 24 часов, сообщили в ГУР Минобороны.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались. [...] Успешные действия представителей ГУР МО Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", – отметили разведчики.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2202313773243666

Украина до этого времени организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Кулеба 9 сентября сообщал, что в Афганистане остаются 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.

Теги: Турция, Пакистан, Афганистан, МИД Украины, аэропорт, беженцы, эвакуация, Талибан, талибы, самолеты, ГУР Минобороны Украины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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