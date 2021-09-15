Байден, говоря о событиях в Кабуле, заявил, что в Таджикистане "люди бы тоже за шасси цеплялись". Душанбе передал ноту послу США

По мнению Байдена, из Таджикистана так же было бы много желающих выехать в США Фото: EPA

Об этом 14 сентября говорится в заявлении на сайте МИД Таджикистана.

"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства", – отмечается в заявлении.

Байден во время общения в Пенсильвании 11 сентября говорил, что эвакуация людей из аэропорта Кабула проходила тяжело, и было очень много желающих уехать. По его мнению, так же много желающих было бы и в Таджикистане.

"Например, если бы мы были в Таджикистане, и мы прибыли бы с С-130 и сказали: "Мы позволим всем, кто сочувствовал нам, сесть на самолет", то люди тоже бы висели на шасси", – сказал Байден, его цитирует пресс-служба Белого дома.

Таджикистан был транзитной страной для самолетов стран, которые организовывали эвакуацию своих граждан из Афганистана.