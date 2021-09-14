Блинкен о выводе американских войск из Афганистана: Байден выполнял соглашение, унаследованное от Трампа

Блинкен: Даже самый пессимистичный сценарий не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, когда там еще будут оставаться американские войска Фото: ЕРА

Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен, расшифровку его выступления приводит сайт Госдепартамента.

"Когда президент Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, достигнутое его предшественником [Дональдом Трампом] с "Талибаном" о выводе всех оставшихся сил из Афганистана. [...] К январю 2021 года талибы находились в самой сильной военной позиции, в которой они были после [терактов] 11 сентября, а у нас было наименьшее количество войск на местах с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между прекращением войны и ее эскалацией. Если бы он не выполнил обязательства своего предшественника, нападения на наши войска и войска наших союзников возобновились бы и началось бы общенациональное наступление талибов на крупные города Афганистана", – сказал Блинкен.

Он отметил, что в таком случае была бы перспектива "восстановления тупиковой ситуации" и США могли бы остаться в Афганистане на неопределенный срок.

"Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или 10 лет, какую-нибудь разницу? [...] Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самый пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем, когда в самой столице еще будут оставаться американские войска", – добавил госсекретарь США.