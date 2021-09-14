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Блинкен о выводе американских войск из Афганистана: Байден выполнял соглашение, унаследованное от Трампа

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Блинкен: Даже самый пессимистичный сценарий не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, когда там еще будут оставаться американские войска
Блинкен: Даже самый пессимистичный сценарий не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, когда там еще будут оставаться американские войска
Фото: ЕРА

Вступив в должность президента США, Джо Байден оказался перед выбором между прекращением войны в Афганистане или ее эскалацией.

Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен, расшифровку его выступления приводит сайт Госдепартамента. 

"Когда президент Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, достигнутое его предшественником [Дональдом Трампом] с "Талибаном" о выводе всех оставшихся сил из Афганистана. [...] К январю 2021 года талибы находились в самой сильной военной позиции, в которой они были после [терактов] 11 сентября, а у нас было наименьшее количество войск на местах с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между прекращением войны и ее эскалацией. Если бы он не выполнил обязательства своего предшественника, нападения на наши войска и войска наших союзников возобновились бы и началось бы общенациональное наступление талибов на крупные города Афганистана", – сказал Блинкен. 

Он отметил, что в таком случае была бы перспектива "восстановления тупиковой ситуации" и США могли бы остаться в Афганистане на неопределенный срок. 

"Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или 10 лет, какую-нибудь разницу? [...] Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самый пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем, когда в самой столице еще будут оставаться американские войска", – добавил госсекретарь США.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.  

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Афганистан, Джо Байден, Талибан, Энтони Блинкен, Кабул, войска, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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