Блинкен заверил Украину в поддержке США

Об этом он сказал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей, отвечая на вопрос одного из конгрессменов. Трансляцию слушаний вел канал C-SPAN.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик отметил, что недавно вернулся из Украины и намерен вскоре посетить Тайвань. "Эти люди до смерти напуганы. Можем ли мы просить вас заявить официально, что мы однозначно и безоговорочно сделаем все, чтобы защитить наших друзей в Украине и в Тайване? В Украине – в случае российской агрессии, в Тайване – в случае китайской агрессии", – спросил он.

"Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", – ответил он и добавил, что США выполнят и свои обязательства перед Тайванем.

Зеленский встречался с Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.