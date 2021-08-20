Афганец снял на видео, как пытался бежать из Афганистана на шасси американского транспортного самолета

Обнародованный ролик длится чуть более полутора минут. На нем видно, как люди сидят на люках шасси военно-транспортного самолета C17, находясь в непосредственной близости от работающих двигателей самолета.

Авторы канала Mash предположили, что снявший видео афганец выжил, чем объясняется появление ролика в интернете. Скорее всего, его сдуло еще до взлета транспортника, считают авторы канала.