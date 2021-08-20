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Афганец снял на видео, как пытался бежать из Афганистана на шасси американского транспортного самолета

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Афганцы массово бегут из страны после прихода талибов
Афганцы массово бегут из страны после прихода талибов
Фото: EPA

После того как движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул, сотни афганцев штурмуют аэропорт Кабула в надежде покинуть страны. Некоторые из них пытались улететь на шасси самолета, так как им не хватило мест в салоне. 17 августа Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое одним из таких беженцев.

Обнародованный ролик длится чуть более полутора минут. На нем видно, как люди сидят на люках шасси военно-транспортного самолета C17, находясь в непосредственной близости от работающих двигателей самолета.

Авторы канала Mash предположили, что снявший видео афганец выжил, чем объясняется появление ролика в интернете. Скорее всего, его сдуло еще до взлета транспортника, считают авторы канала.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Теги: Афганистан, самолет, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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