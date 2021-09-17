Глава МИД Нидерландов ушла в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана

Кааг подала в отставку после того, как нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия ей и министру обороны Анне Бийлевельд из-за действий правительства по эвакуации.

Палата представителей Нидерландов считает что "кабинет министров действовал безответственно" во время эвакуации. Кааг заявила, что принимает это решение и несет полную ответственность за эту ситуацию.

Во время дебатов в парламенте 15 сентября, Кааг признала, что из-за медленной реакции правительства на ситуацию некоторые афганцы, работавшие переводчиками для нидерландских военных, не были эвакуированы.

Кааг возглавляла МИД во временном нидерландском правительстве, которое находится у власти из-за затянувшихся переговоров о формировании новой правящей коалиции после выборов в марте.

Кааг не была обязана подавать в отставку после голосования в парламенте, но предпочла это сделать. Экс-министр останется во главе своей партии "Демократы 66". Бийлевельд, которая также получила вотум недоверия, уже заявила, что в отставку не подаст, сообщает газета De Telegraaf.

За несколько дней до того премьер-министр Великобритании Борис Джонсон понизил в должности министра иностранных дел Доминика Рааба – Рааб подвергся шквалу критики из-за отдыха в Греции в разгар кризиса с эвакуацией британцев из Афганистана. Он стал министром юстиции в обновленном правительстве.