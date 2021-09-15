В Великобритании главу МИД перевели на должность министра юстиции. Рааба критиковали за отпуск во время эвакуации британцев из Кабула

Рааба на посту главы МИД сменила Элизабет Трасс, возглавлявшая до этого министерство внешней торговли Великобритании.

Рааб подвергся шквалу критики из-за отдыха в Греции в разгар кризиса с эвакуацией британцев из Афганистана. Понижение Рааба в должности смягчила его новая официальная должность – заместителя Джонсона.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Великобритания завершила операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время военной операции 28 августа.

Как сообщал посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу, с начала операции из Кабула были эвакуированы около 15 тыс. человек, находящихся в опасности.

В то же время 27 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал в эфире LBC Radio, что власти страны не смогли вывезти из Кабула всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане осталось около 100–150 британцев (некоторые из них – "по собственному желанию"), а также от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам.