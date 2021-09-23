В Украину прибыл самолет из Кабула с эвакуированными украинскими гражданами

В Украину из Кабула прибыло 96 человек, отметили в Минобороны Фото: president.gov.ua

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились, – отметила Маляр. – На борту находится 96 человек, среди которых граждане Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей, лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Маляр в Facebook уточнила, что среди прилетевших – 30 граждан Украины и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана и два человека по запросу Канады.

"Когда приземлился самолет и из него вышли дети, довольно легко одетые как для нашей осени, сдержать эмоции было трудно. Также не сдерживали эмоции и их родители – благодаря Украину за возвращение", – подчеркнула замминистра обороны.

О вылете гражданского самолета из аэропорта в Кабуле утром 23 сентября сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ГУР отмечали, что переговоры об эвакуации граждан Украины вели последние несколько дней.

Украина до этого времени организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

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