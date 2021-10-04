"Талибан" заявил, что уничтожил ячейку Исламского государства после взрыва в Кабуле

Официально не было подтверждений того, что операция была напрямую связана со взрывом, который оказался самой серьезной атакой в афганской столице с момента вывода войск США в конце августа.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что специальное подразделение талибов провело операцию против элементов ИГИЛ в 17-м районе Кабула на севере города.

По его словам, база ИГИЛ была полностью разрушена, и все члены ИГИЛ внутри были убиты.